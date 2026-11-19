Трамп говорит о злости Путина на Зеленского из-за атаки на Крымский мост, - NBC News
Российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку Украины на Крымский мост. Это произошло во время встречи в Китае.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в эфире NBC News заявил корреспондент Ричард Энгел.
Путин жалуется Трампу
Трамп сообщил NBC News, что Путин чрезвычайно зол на президента Украины Владимира Зеленского из-за ударов по Крымскому мосту.
Также, по словам журналиста, глава США добавил, что реакция Путина понятна.
Ранее РБК-Украина писало, что Путин 19 ноября впервые отреагировал на удары Украины по Крымскому мосту и пригрозил "более болезненным ответом".
Российский диктатор заявил, что Крымский мост якобы "является исключительно мирным объектом" и давно не используется для перевозки военной техники.
Кроме того, ночью 19 ноября Украина в третий раз за неделю атаковала Крымский мост , соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом. На этот раз - ракетами "Нептун".
Движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.
Впервые на этой неделе Украина поразила Крымский мост 16 ноября.
Тогда оккупационная администрация перекрыла автомобильное движение, а на подъездах к переправе образовались многокилометровые пробки.