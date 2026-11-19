Российский диктатор Владимир Путин пожаловался президенту США Дональду Трампу на атаку Украины на Крымский мост. Это произошло во время встречи в Китае.

Как сообщает РБК-Украина , об этом в эфире NBC News заявил корреспондент Ричард Энгел.

Путин жалуется Трампу

Трамп сообщил NBC News, что Путин чрезвычайно зол на президента Украины Владимира Зеленского из-за ударов по Крымскому мосту.

Также, по словам журналиста, глава США добавил, что реакция Путина понятна.

Ранее РБК-Украина писало, что Путин 19 ноября впервые отреагировал на удары Украины по Крымскому мосту и пригрозил "более болезненным ответом".

Российский диктатор заявил, что Крымский мост якобы "является исключительно мирным объектом" и давно не используется для перевозки военной техники.

Кроме того, ночью 19 ноября Украина в третий раз за неделю атаковала Крымский мост , соединяющий Краснодарский край РФ с оккупированным Крымом. На этот раз - ракетами "Нептун".

Движение по мосту перекрыто. Железнодорожное полотно повреждено.