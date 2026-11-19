Крымский мост "устал", РФ готовит катера для пассажиров: появилось фото последствий удара
В Крыму с 20 ноября планируют запустить бесплатные пассажирские катера через Керченский пролив, но без перевозки авто.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил советник так называемого "главы" оккупированного Крыма Олег Крючков в эфире "Крым 24".
По его словам, пассажиров будут возить автобусами в порт Крым в Керчи, откуда они смогут переправиться катерами в порт Кавказ на Таманском полуострове. Далее людей будут доставлять автобусами в Краснодар или Тамань.
Проезд на катерах обещают сделать бесплатным. В то же время перевозка автомобилей этими судами не предусмотрена, а возить бензин в канистрах запретят.
Крючков предупредил, что движение катеров будет зависеть от погоды. Из-за штормов переправу через Керченский пролив могут останавливать несколько раз в неделю.
Сегодня в Крыму сообщили об остановке паромной переправы из-за непогоды. Порывы ветра достигали 22 метров в секунду, а высота волн доходила до 1,2 метра.
В сети появился сегодняшний спутниковый снимок Керченского моста:
Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о поражении железнодорожного полотна Крымского моста береговыми ракетными комплексами "Нептун".
Отметим, Украина уже в третий раз в течение недели атаковала Крымский мост. В Минтрансе РФ заявили об остановке движения поездов.
Кроме того, после атак на мост в Севастополе возник ажиотаж на АЗС. Так называемые "местные власти" ограничили продажу бензина в канистры до 20 литров на одного человека.