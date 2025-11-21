RU

Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Украина в Совбезе ООН очертила "красные линии" в переговорах о мире

Фото: заместитель постпреда Украины при ООН Кристина Гайовишин (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Украина готова к переговорам по завершению войны, но имеет "красные линии", которые являются четкими и незыблемыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление на заседании Совета безопасности ООН заместителя постпреда Украины при ООН Кристины Гайовишин.

Дипломат подтвердила, что Украина получила от США проект мирного плана и выразила поддержку стремлению президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины.

Однако, Кристина Гайовишин отметила, что Украина имеет свои "красные линии":

  • никогда не признает оккупированные территории "российскими";
  • не согласится на ограничение права на самооборону;
  • не примет ограничения в выборе союзов и блоков.

Также она отметила, что Украина "не будет вознаграждать геноцидные намерения, которые лежат в основе российской агрессии, подрывом нашей идентичности, включая наш язык".

Заместитель постпреда Украины в очередной раз призвала Совбез ООН принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня.

"Непрерывная эскалация Россией является не только серией военных атак, но и откровенным отказом от мира. И каждая российская ракета - это заявление, что Москва предпочитает эскалацию, а не диалог", - отметила дипломат.

По ее словам, Украина с начала полномасштабного вторжения России стремилась к миру и поддерживает все содержательные инициативы, которые могут приблизить его.

"Украина с начала 2025 года поддерживает предложения президента США, направленные на завершение войны. И Киев готов конструктивно работать с американской стороной и партнерами в Европе и мире", - добавила она.

Гайовишин выразила уверенность, что Россия не остановится без постоянного и всестороннего давления.

"Единственный реалистичный путь завершения этой войны: заставить Россию отступить - экономически, политически и военно", - подчеркнула она.

 

Заседание Совбеза ООН и удар РФ по Тернополю

Как ранее писало РБК-Украина, Украина должна была внести на первый план заседания Совета Безопасности ООН 20 ноября удар России по многоэтажке в Тернополе.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Украина призывает к осуждению, справедливости и решительному ответу.

В ночь на среду, 19 ноября, российские войска совершили комбинированную атаку по Тернополю, использовав ракеты и ударные дроны.

В результате вражеского удара повреждены жилые дома, есть погибшие и раненые. В одном из многоэтажных домов частично обвалились конструкции, продолжается спасательная операция.

По последним данным, погибли 28 человек и более 90 получили ранения. Среди погибших и пострадавших есть дети. Без вести пропавшими без вести считаются 16 человек.

