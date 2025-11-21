Украина в Совбезе ООН очертила "красные линии" в переговорах о мире

Дипломат подтвердила, что Украина получила от США проект мирного плана и выразила поддержку стремлению президента США Дональда Трампа завершить войну России против Украины.

Однако, Кристина Гайовишин отметила, что Украина имеет свои "красные линии":

никогда не признает оккупированные территории "российскими";

не согласится на ограничение права на самооборону;

не примет ограничения в выборе союзов и блоков.

Также она отметила, что Украина "не будет вознаграждать геноцидные намерения, которые лежат в основе российской агрессии, подрывом нашей идентичности, включая наш язык".

Заместитель постпреда Украины в очередной раз призвала Совбез ООН принять резолюцию о полном, немедленном и безусловном прекращении огня.

"Непрерывная эскалация Россией является не только серией военных атак, но и откровенным отказом от мира. И каждая российская ракета - это заявление, что Москва предпочитает эскалацию, а не диалог", - отметила дипломат.

По ее словам, Украина с начала полномасштабного вторжения России стремилась к миру и поддерживает все содержательные инициативы, которые могут приблизить его.

"Украина с начала 2025 года поддерживает предложения президента США, направленные на завершение войны. И Киев готов конструктивно работать с американской стороной и партнерами в Европе и мире", - добавила она.

Гайовишин выразила уверенность, что Россия не остановится без постоянного и всестороннего давления.

"Единственный реалистичный путь завершения этой войны: заставить Россию отступить - экономически, политически и военно", - подчеркнула она.