ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Тернополе количество жертв атаки РФ возросло до 28: деблокировали еще одно тело

Украина, Тернополь, Четверг 20 ноября 2025 23:06
UA EN RU
В Тернополе количество жертв атаки РФ возросло до 28: деблокировали еще одно тело Фото: спасательные работы в Тернополе (ГСЧС Тернопольской области)
Автор: Антон Корж

В Тернополе до 28 человек возросло количество жертв российского ракетного удара 19 ноября. Спасатели деблокировали тело еще одного погибшего человека из-под руин многоэтажки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

Отмечается, что вечером 20 ноября спасатели деблокировали из-под завалов тело погибшего человека. Кто это, пока неизвестно.

"Количество погибших в результате российского ракетного удара возросло до 28 человек, из них - 3 ребенка. Пострадали 94 человека, без вести пропавшими считаются 16 человек", - добавили в ГСЧС.

Фото: ГСЧС Тернопольской области

Напомним, что в ночь 19 ноября РФ в очередной раз атаковала Украину. Под ударами оказался ряд городов. Сильнее всего пострадал Тернополь - оккупанты запустили по городу крылатые ракеты Х-101.

В результате прямого попадания ракеты произошло масштабное разрушение многоэтажки - обвал с 9 по 3 этажи. В еще одном многоквартирном доме начался пожар.

Всего по состоянию на середину дня 20 ноября было известно о 27 погибших, среди которых было трое детей. В городе с 19 по 21 ноября объявили Дни траура по погибшим в результате атаки оккупантов.

Но также спасатели 20 ноября смогли извлечь живым 20-летнего Богдана, который оказался под завалами дома. Он пробыл под руинами многоэтажки более суток и выжил буквально чудом. Сейчас спасенный находится в больнице.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тернополь Война в Украине ГСЧС
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте