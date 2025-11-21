Україна в Радбезі ООН окреслила "червоні лінії" у переговорах про мир

Україна готова до переговорів щодо завершення війни, але має "червоні лінії", які є чіткими і непорушними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ на засіданні Ради безпеки ООН заступниці постпреда України при ООН Христини Гайовишин.
Дипломатка підтвердила, що Україна отримала від США проєкт мирного плану і висловила підтримку прагненню президента США Дональда Трампа завершити війну Росії проти України.
Проте, Христина Гайовишин наголосила, що Україна має свої "червоні лінії":
Також вона зазначила, що Україна "не винагороджуватиме геноцидні наміри, які лежать в основі російської агресії, підривом нашої ідентичності, включно з нашою мовою".
Заступниця постпреда України вкотре закликала Радбез ООН ухвалити резолюцію про повне, негайне і безумовне припинення вогню.
"Безперервна ескалація Росією є не лише серією воєнних атак, а й відвертою відмовою від миру. І кожна російська ракета - це заява, що Москва віддає перевагу ескалації, а не діалогу", - зазначила дипломатка.
За її словами, Україна від початку повномасштабного вторгнення Росії прагнула миру й підтримує всі змістовні ініціативи, які можуть наблизити його.
"Україна від початку 2025 року підтримує пропозиції президента США, спрямовані на завершення війни. І Київ готовий конструктивно працювати з американською стороною і партнерами в Європі та світі", – додала вона.
Гайовишин висловила упевненість, що Росія не зупиниться без поствйного і всебічного тиску.
"Єдиний реалістичний шлях завершення цієї війни: змусити Росію відступити - економічно, політично та військово", - наголосила вона.
Як раніше писало РБК-Україна, Україна мала внести на перший план засідання Ради Безпеки ООН 20 листопада удар Росії по багатоповерхівці в Тернополі.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що Україна закликає до засудження, справедливості та рішучої відповіді.
У ніч на середу, 19 листопада, російські війська здійснили комбіновану атаку по Тернополю, використавши ракети та ударні дрони.
Внаслідок ворожого удару пошкоджено житлові будинки, є загиблі та поранені. В одному з багатоповерхових будинків частково обвалилися конструкції, триває рятувальна операція.
За останніми даними, загинули 28 людей і понад 90 отримали поранення. Серед загиблих та постраждалих є діти. Безвісти зниклими вважаються 16 осіб.