Украина провела новый раунд переговоров по гарантиям безопасности с Францией
Украина и Франция провели очередной раунд переговоров насчет гарантий безопасности для нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Украинскую переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.
В ходе переговоров стороны обсудили все структурные блоки и конкретные ключевые положения с целью ее финализации.
"Благодарны за мощную поддержку и лидерство Франции среди стран ЕС в предоставлении нашему государству действенных обязательств по безопасности", - подчеркнул Жовква.
Визит Макрона для подписания соглашения
Напомним, еще в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину для подписания соглашения о гарантиях безопасности.
Также в январе Макрон заявлял о том, что Украина и Франция завершали работу над гарантиями безопасности.
Поездка должна была пройти 13-14 февраля, но недавно французские СМИ написали, что ее перенесли.
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