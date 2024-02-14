Украина провела новый раунд переговоров по гарантиям безопасности с Францией

Украина и Франция провели очередной раунд переговоров насчет гарантий безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Украинскую переговорную команду возглавил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В ходе переговоров стороны обсудили все структурные блоки и конкретные ключевые положения с целью ее финализации.

"Благодарны за мощную поддержку и лидерство Франции среди стран ЕС в предоставлении нашему государству действенных обязательств по безопасности", - подчеркнул Жовква.

Визит Макрона для подписания соглашения

Напомним, еще в прошлом месяце президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал свой визит в Украину для подписания соглашения о гарантиях безопасности.

Также в январе Макрон заявлял о том, что Украина и Франция завершали работу над гарантиями безопасности.

Поездка должна была пройти 13-14 февраля, но недавно французские СМИ написали, что ее перенесли.