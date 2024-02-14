Україна провела новий раунд переговорів щодо гарантій безпеки з Францією

Україна та Франція провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки для нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.

Українську переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

У ході переговорів сторони обговорили всі структурні блоки та конкретні ключові положення для її фіналізації.

"Дякую за потужну підтримку та лідерство Франції серед країн ЄС у наданні нашій державі дієвих безпекових зобов'язань", - підкреслив Жовква.

Візит Макрона для підписання угоди

Нагадаємо, ще минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до України для підписання угоди про гарантії безпеки.

Також у січні Макрон заявляв про те, що Україна та Франція завершували роботу над гарантіями безпеки.

Поїздка мала пройти 13-14 лютого, але нещодавно французькі ЗМІ написали, що її перенесли.