Україна провела новий раунд переговорів щодо гарантій безпеки з Францією
Україна та Франція провели черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки для нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Українську переговорну команду очолив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
У ході переговорів сторони обговорили всі структурні блоки та конкретні ключові положення для її фіналізації.
"Дякую за потужну підтримку та лідерство Франції серед країн ЄС у наданні нашій державі дієвих безпекових зобов'язань", - підкреслив Жовква.
Візит Макрона для підписання угоди
Нагадаємо, ще минулого місяця президент Франції Еммануель Макрон анонсував свій візит до України для підписання угоди про гарантії безпеки.
Також у січні Макрон заявляв про те, що Україна та Франція завершували роботу над гарантіями безпеки.
Поїздка мала пройти 13-14 лютого, але нещодавно французькі ЗМІ написали, що її перенесли.
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