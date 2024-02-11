Макрон отложил визит в Украину по соображениям безопасности, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Challenges.

В Елисейском дворце говорят, что визит Макрона был отложен по соображениям безопасности. Как пишет издание, такое решение вызвало множество вопросов как у французских, так и у украинских дипломатов.

Французско-украинская деловая ассоциация Medef International также отменила визит в Украину.

Challenges отмечает, что Макрон сначала должен был посетить Одессу, а затем отправиться в Киев. Французский президент также должен был объявить о создании фонда в 200 млн евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов.

Кроме того, ожидалось, что Макрон официально огласит о приходе Французского агентства развития (AFD) в качестве координатора французской помощи Украине.

Позиция Франции по поводу войны

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон посещал Украину летом 2022 года. Тогда вместе с ним в Киев приехали канцлер Германии Олаф Шольц и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

Франция поддерживает Украину в захватнической войне, которую развязала Россия. Страна выделяет военную, финансовую и гуманитарную помощь. Ранее Макрон заявил, что Париж планирует подписать с Украиной соглашение по безопасности, как это сделала Великобритания.

Кроме того, сам французский президент заявлял о намерении в феврале посетить Украину. В ходе визита планировалось подписание двустороннего соглашения о гарантиях безопасности между странами.