RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина провела с Финляндией очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности

Архивное фото: заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква (facebook com president gov ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинская делегация провела очередной раунд переговоров с Финляндией по заключению двустороннего соглашения по безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины.

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. 

В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Финская сторона была представлена делегацией чиновников во главе с представителями Министерства иностранных дел.

Была продолжена работа над проектом соглашения и очерчены его границы и ключевые элементы, согласован график дальнейших переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФинляндияОфис президента