Украина провела с Финляндией очередной раунд переговоров по гарантиям безопасности

Сегодняшний раунд переговоров провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква.

В состав делегации также вошли представители Министерства иностранных дел, Министерства обороны и Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Финская сторона была представлена делегацией чиновников во главе с представителями Министерства иностранных дел.

Была продолжена работа над проектом соглашения и очерчены его границы и ключевые элементы, согласован график дальнейших переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности: