Україна провела з Фінляндією черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Фінська сторона була представлена делегацією урядовців на чолі з представниками Міністерства закордонних справ.

Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її межі й ключові елементи, погоджено графік подальших переговорів.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.

У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.

Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки: