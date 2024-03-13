Україна провела з Фінляндією черговий раунд переговорів щодо гарантій безпеки

Українська делегація провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України.
Сьогоднішній раунд переговорів провів заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.
До складу делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.
Фінська сторона була представлена делегацією урядовців на чолі з представниками Міністерства закордонних справ.
Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її межі й ключові елементи, погоджено графік подальших переговорів.
Нагадаємо, на Вільнюському саміті НАТО країни G7 підписали декларацію про гарантії безпеки для України, до якої згодом приєдналися ще низка країн.
У договорі йдеться не лише про військову допомогу, а й про фінансову та економічну підтримку, а також про відновлення України. Крім того, угоди передбачають гарантію допомоги Києву в разі повторної агресії РФ.
Серед країн, які підписали з Україною угоду про гарантії безпеки:
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