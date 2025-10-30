Украина продолжает удерживать позиции на территории РФ, - группировка "Курск"

Украинские защитники все еще держат под контролем отдельные позиции на территории России. Ситуация там стабильная.

Об этом заявил спикер группировки "Курск" Александр Невидомый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Невидомый отметил, что ситуация в зоне ответственности группировки "Курск" контролируемая. Направление остается достаточно активным, несмотря на то, что российских штурмов стало меньше.

По его словам, оккупанты не отказываются от планов создать так называемую "буферную зону". Но украинские защитники срывают такие намерения врага.

"Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации. То есть группировка "Курск" продолжает выполнять поставленные боевые задачи", - отметил он.