Главная » Новости » Война в Украине

Украина продолжает удерживать позиции на территории РФ, - группировка "Курск"

Курская область, Четверг 30 октября 2025 22:01
Украина продолжает удерживать позиции на территории РФ, - группировка "Курск" Иллюстративное фото: украинские воины держат позиции на Курском направлении (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники все еще держат под контролем отдельные позиции на территории России. Ситуация там стабильная.

Об этом заявил спикер группировки "Курск" Александр Невидомый, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона.

Невидомый отметил, что ситуация в зоне ответственности группировки "Курск" контролируемая. Направление остается достаточно активным, несмотря на то, что российских штурмов стало меньше.

По его словам, оккупанты не отказываются от планов создать так называемую "буферную зону". Но украинские защитники срывают такие намерения врага.

"Некоторые наши подразделения продолжают удерживать позиции на территории Российской Федерации. То есть группировка "Курск" продолжает выполнять поставленные боевые задачи", - отметил он.

Курская операция

Напомним, летом прошлого года украинские защитники неожиданно начали масштабную операцию в Курской области. Им удалось застигнуть россиян врасплох.

Украинские воины продвигались буквально каждый день после того, как им удалось пройти заминированную территорию вблизи границы.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отмечал, что при помощи такой операции украинские воины вынудили оккупантов стянуть в Курскую область значительную часть солдат.

Он также обратил внимание, что при подготовке операции Украина не предупреждала о ней союзников, в том числе и США, поскольку "победы любят тишину".

В результате украинским защитникам удалось сильно пополнить обменный фонд - в плен попало более тысячи российских солдат.

Российская Федерация Вооруженные силы Украины Курская область Война в Украине
Новости
