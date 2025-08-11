"Победы любят тишину": Сырский рассказал о значении Курской операции для Украины
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский прокомментировал результаты масштабной операции в Курской области России, которая состоялась летом 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
По его словам, главная цель отвлечения российских войск и техники - была достигнута, что помогло защитить украинские территории от масштабного наступления.
"Сначала мы планировали больше рейдовых действий, но потом я отказался от этой идеи, потому что понял, что нам нужна эта территория", - заявил Сырский в интервью.
Он добавил, что территория Курщины "нужна Украине давно" и стала ключевым плацдармом для дальнейших действий.
Операция готовилась в строжайшей секретности: даже ближайшие партнеры, включая США, были не проинформированы.
Сырский подчеркнул, что это урок после неудачного контрнаступления 2023 года.
"Победы любят тишину. Они рождаются в тишине и готовятся в тишине. Когда создается или проводится информационная кампания, и все кричат: "Дайте мне это, дайте мне то", тогда, конечно, враг также знает и также готовится", - пояснил главнокомандующий.
Вторжение стало первым случаем со времен Второй мировой войны, когда иностранные войска заняли часть российской территории.
Украинские силы захватили более 1000 пленных, а Москва была вынуждена перебрасывать войска с других направлений.
Шокирующая операция для РФ
Командир 82 десантно-штурмовой бригады Дмитрий Волошин сначала считал приказ об операции "сумасшедшей", но впоследствии увидел ее масштаб и потенциал успеха.
Сейчас украинские войска удерживают в Курской области лишь несколько десятков квадратных километров, которые остались после операции - плацдарм, который имеет стратегическое значение.
Этот успех существенно повлиял на моральный дух украинцев и поддержку со стороны западных стран, которые ранее колебались с поставками оружия.
Важным фактором стало участие северокорейских военных, которые прибыли в Курск на помощь россиянам.
"Без корейцев они бы не имели никакого успеха", - подчеркнул Сырский.
Операция стала символом изменений в ходе войны и показала, что Украина способна вести успешные наступательные действия даже на территории противника.
Курская операция ВСУ
Напомним, что летом 2024 года после начала операции Силы обороны взяли под контроль около сотни населенных пунктов в Курской области. В результате наступательных действий РФ украинские силы потеряли часть территорий, но активные боевые действия продолжаются.
Москва также привлекла Северную Корею к боевым действиям в Курской области. ВСУ удалось взять в плен двух северокорейских солдат.
Западные СМИ сообщали, что после больших потерь войска КНДР вывели с линии фронта. Однако руководитель ГУР Кирилл Буданов отрицал эту информацию.