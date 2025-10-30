Україна продовжує утримувати позиції на території РФ, - угруповання "Курськ"

Українські захисники все ще тримають під контролем окремі позиції на території Росії. Ситуація там стабільна.

Про це заявив спікер угруповання "Курськ" Олександр Невідомий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Невідомий зазначив, що ситуація в зоні відповідальності угруповання "Курськ" контрольована. Напрямок залишається досить активним, незважаючи на те, що російських штурмів стало менше.

За його словами, окупанти не відмовляються від планів створити так звану "буферну зону". Але українські захисники зривають такі наміри ворога.

"Деякі наші підрозділи продовжують утримувати позиції на території Російської Федерації. Тобто угруповання "Курськ" продовжує виконувати поставлені бойові завдання", - зазначив він.