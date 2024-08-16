ВСУ продолжают операцию в Курской области: карты боевых действий

ВСУ продолжают увеличивать площадь операции в Курской области РФ и берут под контроль новые населенные пункты. Вероятно, украинские бойцы уже смогли войти в райцентр Коренево.

РБК-Украина ниже показывает карты боев и приводит главное из последних событий в Курской области.

В течение последних суток боестолкновения шли практически по всей линии фронта. Российское оппозиционное издание "Агентство" пишет, что охваченная боями территория Курской области с этого понедельника якобы выросла на 10%.

ВСУ удалось расширить зону боевых действий примерно с 1050 до 1150 кв. О чем вчера заявил главком ВСУ Александр Сырский, добавив, что продвижение вглубь территории РФ составляет 35 км и ВСУ контролируют 82 населенных пункта.

Фото: карты "Агентства" свидетельствуют, что основной прирост зон боев произошел на границах Суджанского и Беловского районов, а также Кореновского и Глушковского (t.me/agentstvonews)

При этом аналитики Института изучения войны продолжают считать, что украинские силы доктринально не контролируют всю территорию внутри заявленного продвижения. Но, по мнению ISW, создание комендатуры, вероятно, позволит Украине координировать военные действия в регионе.

Ночью обновилась и карта украинского проекта DeepState. На ней площадь "освобожденной" территории в Курской области охватывает 507,76 кв км, а "серая" - 640,92 кв км. Примечательно, что в сумме эта территория составляет 1148,68 кв км, что близко к цифре, озвученной вчера главкомом Сырским.

Фото: DeepState отметило н. п. Внезапное в Курской области, как контролируемый ВСУ (deepstatemap.live)

ISW тем временем пишет о продолжении боев под Корневым. Интересно, что так называемые российские военкоры сообщают о разбитой большой колонне россиян под этим населенным пунктом, но фото не предоставляют. По их словам, оккупанты снова повторили свою ошибку, которая была под Рыльском (в ночь на 9 августа ВСУ, вероятно, залпом из систем HIMARS, сожгли кучу вражеской техники вместе с личным составом). Впрочем, официальных подтверждений этому пока нет.

Примечательно, что украинскими Telegram-каналами утром распространили фото бойца ВСУ, якобы находящегося в западной части Коренево. Россияне жалуются, что именно Коренево блокирует путь на Рыльск, а захватив Рыльск, украинские силы "сразу оставят без поставок и поддержки кучу пограничных пунктов в этом районе".

Опираясь на геолокационные кадры, аналитики пишут, что ВСУ недавно продвинулись и действуют в Сафоновке (в 28 км от международной границы).

Фото: Сафоновка является одной из самых отдаленных точек от границы параллельно н. п. Кромские Быки (understandingwar.org)

Между тем Минобороны РФ пишет о "продолжении украинских атак" вблизи Каучука (к северо-востоку от Коренево и в 27 км от международной границы).

Российские военкоры также заявляют о переходе под контроль Украины села Бондаревка (восточнее Суджи). В ISW, ссылаясь на опубликованные 15 августа кадры с геолокацией, указывают, что украинские силы продвигались в пределах этого населенного пункта.

Фото: зона боевых действий в Курской области продолжает расти (svoboda.org)

Разнятся версии россиян об н. п. Плехово (южнее Суджи и в 2 км от международной границы). Одни утверждают, что украинцы контролируют все село, а другие о полном контроле Украины.

Операция ВСУ в Курской области

Напомним, что прорыв границы в Курской области РФ со стороны Сумской произошел 6 августа 2024 года. Официально об операции украинское военно-политическое руководство рассказало только спустя неделю.

В настоящее время ВСУ продолжают свое продвижение, но, по мнению аналитиков, оно уже не столь стремительно из-за подтягивания россиянами резервов. Однако вглубь страны-агрессора Украина смогла уже продвинуться на 35 км. Кроме того, в Курской области была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Также обсуждается возможность организации гуманитарного коридора для гражданских россиян как в сторону Украины, так и в РФ.