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Ночью 30 июля дроны атаковали ключевой порт России в Тамане Краснодарского края.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на российские СМИ и Telegram-каналы.

"Сегодня, 30 июля 2026 года, в порту Тамань в Краснодарском крае произошла атака БПЛА. Есть пострадавшие, зафиксированы повреждения портовой инфраструктуры", - сообщила пресс-служба Южной транспортной прокуратуры РФ. Спутник NASA Firms зафиксировал не менее 10 крупных очагов пожара на территории порта. Шлейф черного дыма виден даже из оккупированного Крыма. Порт Тамань в Краснодарском крае – один из ключевых логистических узлов на юге России. Из-за своего географического положения порт также играет большую роль в поставках нефтепродуктов и товаров в Крым. Дроны атаковали ключевой порт РФ в Тамане (фото из сети)