ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

ВСУ ударили по одному из самых больших НПЗ России и полигону врага

11:58 30.07.2026 Чт
2 мин
Первые последствия поражения уже известны
aimg Юлия Капитонова
ВСУ ударили по одному из самых больших НПЗ России и полигону врага Фото: В России горит большой НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" (wikipedia.org)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

29 и 30 июля Силы обороны Украины совершили успешную атаку на НПЗ "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" в российской Перми, а также вражеский полигон на оккупированной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генштаба ВСУ.

Так, за прошедшие сутки под удар украинских воинов попал нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез", расположенный в Перми Пермского края РФ.

Что важно понимать, речь идет об одном из самых больших НПЗ на территории страны-агрессорки.

"Мощность предприятия составляет около 13 млн. тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, битумы, смазки и другие нефтепродукты", - заявили в Генштабе ВСУ.

Также там отметили, что этот вражеский объект обеспечивает потребности военно-промышленного комплекса противника и российской армии в целом.

В результате успешного поражения на заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" вспыхнул пожар.

Более того, 30 июля Силы обороны Украины нанесли удар по российскому полигону "Приморский Посад", который расположен на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, масштабы нанесенного ущерба сейчас уточняются. Их объявят чуть позже.

Ранее РБК-Украина рассказывало, как ПВО отражала массированную атаку РФ ночью 30 июля и в чем была ее главная особенность.

Также мы объясняли, почему на самом деле Украина начала бить по Wildberries и на какой эффект рассчитывает.

Кстати, недавно Силы обороны ударили по НПЗ из топ-5 самых крупных в РФ и базе катеров в Крыму.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация НПЗ Война России против Украины Атака дронов
Новости
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Аналитика
Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет
Анна Рыжукредактор РБК-Украина Испорченная кредитная история: как восстановить финансовую репутацию и сколько времени это займет