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Украинские дроны поразили танкеры, элементы ПВО и площадку пуска "Шахедов"

14:25 30.07.2026 Чт
2 мин
В июле украинские воины уже отработали по 30 элементам ПВО оккупантов
aimg Валерий Ульяненко
Украинские дроны поразили танкеры, элементы ПВО и площадку пуска "Шахедов" Фото: украинский военный (Getty Images)
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Украинские беспилотники поразили российскую базу катеров, танкеры в Черном и Азовском морях, пять элементов вражеской ПВО и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадяра" Бровди.

Украинские силы нанесли точные удары по важным целям врага сразу на нескольких направлениях:

  • в оккупированном Крыму: поражена база катеров МБЭК в н.п. Снежное и радиопрозрачное укрытие радиолокационных станций в поселке Охотничье;
  • в Донецкой области: уничтожено место хранения и пусков "Шахедов" на территории Донецкого аэропорта, а также зенитный ракетный комплекс "Бук-М3", который перевозили на трале вблизи Снежного;
  • на Запорожье: атакована российская РЛС П-18 в н.п. Ивановка;
  • на территории России: под удар попали радиолокационная станция "Небо-СВУ" в поселке Русский Колодец и трассовый радиолокационный комплекс "Сопка-2" в Федоровке Ростовской области.

Удар по российским целям нанесли бойцы 9-го батальона "Кайрос" (414-я отдельная бригада СБС "Птицы Мадяра"), 412-я отдельная бригада СБС Nemesis во взаимодействии с подразделением "Феникс" Государственной пограничной службы Украины.

Командующий СБС подчеркнул, что только в течение июля украинские дроны успешно отработали по 30 элементам российской ПВО.

Кроме того, продолжается масштабная операция "МоЛоЧкА" - с ее начала Силы обороны поразили уже 205 российских танкеров: 130 в водах Азовского и 75 в Черном морях.

Напомним, Financial Times писало, что кампания дальнобойных ударов Украины стала одной из причин глубочайшего топливного кризиса в стране-агрессоре за последние десятилетия.

Издание отмечает, что в результате ударов Украины по российским НПЗ было выведено из строя более 30% фактических мощностей по переработке нефти и более 45% номинальных мощностей.

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