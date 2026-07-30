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Украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (видео)

10:05 30.07.2026 Чт
1 мин
На месте ударов вспыхнул пожар
aimg Татьяна Степанова
Украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (видео) Иллюстративное фото: украинские дроны атаковали логистический хаб Wildberries в Пензе (Getty Images)
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Украинские дроны FP-1 ночью 30 июля поразили логистический хаб Wildberries в российской Пензе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании Fire Point.

Этот логистический комплекс является одним из региональных центров обработки и распределения товаров.

Его площадь составляет около 180 000 кв. м, что делает его одним из самых больших логистических хабов компании.

Через подобные хабы проходят большие объемы грузов, в том числе продукция двойного назначения, реализуемая через российские маркетплейсы.

Также украинские дроны этой ночью атаковали еще один склад Wildberries - в городе Сарапул Удмуртской республики. Его охватил масштабный пожар.

Удары по складам Wildberries

Напомним, ВСУ только через неделю атаковали по меньшей мере 10 складов Wildberries в России.

Известно, что российский Wildberries уже ищет склады в другой стране на фоне атак ВСУ.

Также эксперты объяснили, почему кампания Украины против Wildberries стала болезненным ударом для Кремля.

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