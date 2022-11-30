В Хорватии ФБР провело обыски на яхте Медведчука
Агенты Федерального бюро расследований США провели обыски в Хорватии на яхте народного депутата Украины Виктора Медведчука.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление судьи и спикера окружного суда Сплита Динка Мешина, которое приводит Jutarnji List.
Как отмечается, это произошло в середине ноября, а сам обыск проходил на яхте "Royal Romance", которая пришвартована в Трогире.
Эти мероприятия проходили согласно постановлению окружного суда Сплита от 15 ноября. Судья объяснил, что это тайное производство, а значит, он не смог сообщить больше деталей.
"В ордере есть имя украинского олигарха и его супруги Оксаны Марченко", - заявил Мешин.
Против Виктора Медведчука и его жены в США ведут расследование относительно возможного отмывания денег.
Напомним, что народный депутат Виктор Медведчук фигурировал в деле о вмешательстве России в американские выборы. Нардеп был клиентом Пола Манафорта - политтехнолога 45 президента США Дональда Трампа.
Сообщалось, что 21 сентября прошел масштабный обмен пленными. Украине удалось уволить 215 украинских защитников, среди них 108 бойцов "Азова" и 10 иностранцев.
При этом Россия вернула кума Путина Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов.
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