Суд Хорватии решил передать Украине арестованную яхту Медведчука

Окружной суд сплит (Хорватия) принял решение передать Украине яхту предателя и бывшего народного депутата Виктора Медведчука на основании запроса о международно-правовой помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) Елену Думу .

Соответствующая информация была получена от государственного секретаря Министерства иностранных и европейских дел Республики Хорватия, руководителя межведомственной рабочей группы по поддержке Украины Франо Матушича.

По словам Думы, было получено заверение, что Хорватия "ожидает скорейшей передачи судна Украине".

АРМА уже получила согласие на проведение повторного осмотра этого арестованного актива и после проведения оценки Агентство планирует осуществить его реализацию.

"Продажа этого лота станет первым примером реализации арестованных активов, находящихся за границей", - отмечает Дума.

Также она рассказала, что в Хорватии арестованная яхта Медведчука сегодня, 25 января, временно отправилась для подтверждения ее технической способности, плавучести и работы двигателей. Проведение этих мероприятий состоялось по решению суда.

Судьба яхты Медведчука

Напомним, что в декабре 2023 года появилась информация о том, что арестованная в начале года в Хорватии яхта подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука будет продана на аукционе. Вырученные средства пойдут в пользу Украины.

Ранее сообщалось, что агенты Федерального бюро расследований США уже провели обыски на яхте Медведчука в Хорватии.

К слову, в октябре прошлого года росСМИ писали о том, что Медведчук обзавелся скоростной яхтой Pershing 9X итальянского производителя Ferretti Group, стоимость которой составляет 9 млн 627 тысяч долларов. Это судно Amore Mio, которое получила в эксплуатацию семья экс-нардепа, спустили на воду в 2023 году.