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Яхту Медведчука продадут на аукционе. Деньги пойдут Украине

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Риека, Пятница 02 декабря 2022 16:21
Яхту Медведчука продадут на аукционе. Деньги пойдут Украине Фото: Виктор Медведчук, народный депутат Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Арестованная в начале года в Хорватии яхта подозреваемого в государственной измене нардепа Виктора Медведчука будет продана на аукционе. Вырученные средства пойдут в пользу Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Xорватский суд принял, что 92,5-метровую яхту Медведчука Royal Romance следует передать Украинскому агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

Агенты АРМА прилетели в Хорватию и осмотрели арестованную яхту, принадлежащую членам семьи народного депутата и одного из лидеров запрещенной в Украине политической силы ОПЗЖ.

"АРМА разыскивала указанный актив в рамках уголовного производства, а затем после наложения ареста получила элитное имущество для сохранения экономической ценности путем продажи его на аукционах", - пояснили в агентстве.

Это будет первая подобная продажа от имени народа Украины после того, как западные правительства ввели ограничения на активы сотен олигархов после вторжения России в Украину в феврале.

Напомним, что агенты Федерального бюро расследований США уже провели обыски на яхте Виктора Медведчука в Хорватии.

Ранее мы писали, что суд наложил арест на 154 объекта движимого и недвижимого имущества семьи нардепа Виктора Медведчука.

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Виктор Медведчук Хорватия яхта
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