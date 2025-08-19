Украина не должна быть вынуждена сдавать Донбасс России во время переговоров, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Украина не должна отдавать Донбасс России и сравнил разговоры об этом с отказом США от одного из своих штатов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
По мнению главы правительства, Киеву нельзя навязывать территориальные уступки.
"Требование России, чтобы Киев отказался от свободных частей Донбасса, если говорить откровенно, соответствует предложению, чтобы США отказались от Флориды", - заявил Мерц журналистам на брифинге по итогам переговоров в Белом доме.
Мерц также отметил, что Путин и Трамп во время телефонного разговора договорились, что в течение следующих двух недель состоится встреча между президентами России и Украины.
Канцлер подчеркнул, что любой подобный саммит между двумя странами следует тщательно подготовить.
"Хватит ли у Путина мужества приехать - мы не знаем. Мы обсудили этот вопрос, и Трамп взял паузу, чтобы позвонить Путину. Они договорились, что Зеленский и Путин встретятся в течение двух недель тет-а-тет. Место еще не согласовано", - сказал глава правительства
Он также добавил, что "Трамп выразил готовность присоединиться к ним в формате тройных переговоров".
Мерц также отметил, что участники встречи в Белом доме сверили позиции и добавил, что его ожидания "не просто оправдались, а были превышены".
Он отметил, что "встреча Зеленского и Трампа прошла очень хорошо и конструктивно, в непринужденной обстановке".
"Мы приветствуем готовность Трампа присоединиться к гарантиям безопасности для Украины. Это было предметом очень долгой и детальной дискуссии. В случае наступления мира, Украина получит соответствующие гарантии безопасности от Европы при полной поддержке США", - сказал Мерц.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что настоящий переговорный процесс возможен исключительно при участии Украины и только после полного прекращения боевых действий.
Он также напомнил, что снова озвучил это требование во время совместной встречи.
"Трудно представить переговоры Зеленского с Путиным без режима тишины. Однако этот вопрос еще будет обсуждаться", - сказал глава правительства.
Канцлер добавил, что Трамп проявляет заинтересованность и в гуманитарных темах. Он отметил, что участники встречи "очень подробно говорили о судьбе 19 тысяч похищенных детей".
"Зеленский продемонстрировал ему конкретный случай - историю одного ребенка, иллюстрирующую то, что уже три с половиной года ежедневно происходит с украинскими детьми. Для Трампа это стало чрезвычайно эмоциональным моментом", - сказал Мерц.
В понедельник в Белом доме состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом и рядом европейских лидеров.
Участники переговоров обсуждали дальнейшие шаги и встречи в переговорном процессе по завершению войны.
После встречи Трамп позвонил российскому диктатору Владимиру Путину. Глава Кремля согласился встретиться с президентом Зеленским.
По итогам переговоров, Трамп заявил, что начинает подготовку к саммиту Зеленского с Путиным.
Украинский лидер заявил, что вопрос территорий будет обсуждать лично с Путиным.
По словам Трампа, гарантии безопасности для Украины будут формализированы за 7-10 дней.