Україна не повинна бути вимушена здавати Донбас Росії під час переговорів, - Мерц

На думку глави уряду, Києву не можна нав'язувати територіальні поступки.

"Вимога Росії, щоб Київ відмовився від вільних частин Донбасу, якщо говорити відверто, відповідає пропозиції, щоб США відмовилися від Флориди", - заявив Мерц журналістам на брифінгу за підсумками переговорів у Білому домі.

Подальші контакти

Мерц також зазначив, що Путін і Трамп під час телефонної розмови домовилися, що впродовж наступних двох тижнів відбудеться зустріч між президентами Росії та України.

Канцлер підкреслив, що будь-який подібний саміт між двома країнами слід ретельно підготувати.

"Чи вистачить у Путіна мужності приїхати - ми не знаємо. Ми обговорили це питання, і Трамп взяв паузу, щоб зателефонувати Путіну. Вони домовилися, що Зеленський і путін зустрінуться протягом двох тижнів тет-а-тет. Місце ще не узгоджене", - сказав очільник уряду

Він також додав, що "Трамп висловив готовність приєднатися до них у форматі потрійних переговорів".

Конструктивна зустріч

Мерц також зазначив, що учасники зустрічі в Білому домі звірили позиції та додав, що його очікування "не просто виправдалися, а були перевищені".

Він зазначив, що "зустріч Зеленського і Трампа пройшла дуже добре і конструктивно, у невимушеній обстановці".

"Ми вітаємо готовність Трампа приєднатися до гарантій безпеки для України. Це було предметом дуже довгої та детальної дискусії. В разі настання миру, Україна отримає відповідні гарантії безпеки від Європи за повної підтримки США", - сказав Мерц.

Переговори - лише після припинення бойових дій

Очільник німецького уряду наголосив, що справжній переговорний процес можливий виключно за участі України та лише після повного припинення бойових дій.

Він також нагадав, що знову озвучив цю вимогу під час спільної зустрічі.

"Важко уявити переговори Зеленського з Путіним без режиму тиші. Однак це питання ще буде обговорюватися", - сказав глава уряду.

Канцлер додав, що Трамп виявляє зацікавленість і в гуманітарних темах. Він зазначив, що учасники зустрічі "дуже докладно говорили про долю 19 тисяч викрадених дітей".

"Зеленський продемонстрував йому конкретний випадок - історію однієї дитини, що ілюструє те, що вже три з половиною роки щодня відбувається з українськими дітьми. Для Трампа це стало надзвичайно емоційним моментом", - сказав Мерц.