Украина вернула с оккупированных территорий еще шестерых детей
Украине удалось вернуть с временно оккупированных территорий шестерых детей. Среди них, в частности, - 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.
"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть еще шестерых украинских детей с временно оккупированных территорий", - сообщил Ермак.
По его словам, среди возвращенных - 16-летний парень, чей отец погиб после жестоких пыток со стороны российских военных.
Еще две сестры находились под угрозой изъятия из семьи: в школе их готовили к службе в армии РФ, а оккупанты угрожали забрать их от бабушки и передать в российскую приемную семью.
Другая девушка постоянно подвергалась домогательствам со стороны российских солдат, которые врывались в ее дом с обысками и угрожали оружием.
"Сейчас все они в безопасности, со своими родными, на подконтрольной Украине территории. Благодарен команде Save Ukraine за содействие в организации этой спасательной миссии и преданность борьбе за украинских детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.
Депортация украинских детей
По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
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