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Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей

Середа 09 квітня 2025 15:39
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Україна повернула з окупованих територій ще шістьох дітей Фото: Україна повернула з окупованих територій ще шестеро дітей (t.me/ermaka2022)
Автор: Тетяна Степанова

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих територій шістьох дітей. Серед них, зокрема, - 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"В рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути ще шістьох українських дітей з тимчасово окупованих територій", - повідомив Єрмак.

За його словами, серед повернутих - 16-річний хлопець, чий батько загинув після жорстоких катувань з боку російських військових.

Ще дві сестри перебували під загрозою вилучення з родини: у школі їх готували до служби в армії РФ, а окупанти погрожували забрати їх від бабусі та передати у російську прийомну сім’ю.

Інша дівчина постійно зазнавала домагань з боку російських солдатів, які вдиралися до її дому з обшуками та погрожували зброєю.

"Зараз всі вони в безпеці, зі своїми рідними, на підконтрольній Україні території. Вдячний команді Save Ukraine за сприяння в організації цієї рятувальної місії та відданість боротьбі за українських дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.

Депортація українських дітей

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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