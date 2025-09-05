ua en ru
Украина вернула из оккупации большую группу детей: в ОП рассказали детали

Пятница 05 сентября 2025 22:35
Украина вернула из оккупации большую группу детей: в ОП рассказали детали
Автор: Татьяна Степанова

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще большую группу детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти большую группу украинских детей с временно оккупированных территорий. За годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды, а сегодня уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине", - сообщил Ермак.

Среди спасенных:

  • сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери;
  • дети, которых заставляли петь гимн России и участвовать в пропагандистских встречах с российскими военными;
  • подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет, а его маму унижали за отказ отправить детей на милитаризованные мероприятия.

"Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни. Спасибо Save Ukraine и всем партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.

Депортация украинских детей

Напомним, по словам уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей.

В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев, процесс продолжается.

Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Также добавим, что в апреле Верховная Рада приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.

