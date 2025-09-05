Украина вернула из оккупации большую группу детей: в ОП рассказали детали

Украине удалось вернуть с временно оккупированной Россией территории еще большую группу детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось спасти большую группу украинских детей с временно оккупированных территорий. За годы оккупации они пережили притеснения, принуждение и навязывание российской пропаганды, а сегодня уже в безопасности и получают необходимую помощь в Украине", - сообщил Ермак. Среди спасенных: сестры, которых оккупационные власти пытались забрать в интернат после смерти матери;

дети, которых заставляли петь гимн России и участвовать в пропагандистских встречах с российскими военными;

подросток, которого, несмотря на проблемы со здоровьем, поставили на воинский учет, а его маму унижали за отказ отправить детей на милитаризованные мероприятия. "Сегодня все они получают поддержку: восстанавливают документы, проходят психологическую реабилитацию и получают поддержку для начала новой свободной жизни. Спасибо Save Ukraine и всем партнерам за помощь в спасении этих детей. Выполняем задание президента - вернуть всех детей", - отметил глава ОП.