Україна повернула з окупації велику групу дітей: в ОП розповіли деталі

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованої Росією території ще велику групу дітей. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"У межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати велику групу українських дітей з тимчасово окупованих територій. За роки окупації вони пережили утиски, примус і нав’язування російської пропаганди, а сьогодні вже у безпеці й отримують необхідну допомогу в Україні", - повідомив Єрмак.

Серед врятованих:

сестри, яких окупаційна влада намагалася забрати в інтернат після смерті матері;

діти, яких змушували співати гімн Росії та брати участь у пропагандистських зустрічах із російськими військовими;

підліток, якого попри проблеми зі здоров’ям поставили на військовий облік, а його маму принижували за відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

"Сьогодні всі вони отримують підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують підтримку для початку нового вільного життя. Дякую Save Ukraine та всім партнерам за допомогу у порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента - повернути всіх дітей", - зазначив глава ОП.