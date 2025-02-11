Украина вернула из оккупации еще четырех детей

Украине удалось вернуть с временно оккупированных Россией территорий еще четырех детей. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Выражаю искреннюю благодарность команде Save Ukraine за организацию спасательной миссии и преданность делу спасения наших детей. Каждое такое возвращение - это восстановление справедливости и возвращение надежды. Мы не остановимся, пока каждый украинский ребенок не окажется в безопасности", - отметил руководитель ОП.

По его словам, каждый спасенный ребенок пережил собственную историю сопротивления:

"В рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA удалось вернуть домой четырех детей, которые находились в российской оккупации", - сообщил Ермак.

Депортация украинских детей

С начала полномасштабного вторжения России в Украину россияне массово депортируют украинских детей. Их вывозят в Беларусь, РФ, а часть в оккупированный Крым.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.

Напомним, именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.