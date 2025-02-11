Україна повернула з окупації ще чотирьох дітей

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованих Росією територій ще чотирьох дітей. Це сталося у рамках ініціативи Bring Kids Back UA.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Офісу президента України Андрія Єрмака.

"Висловлюю щиру подяку команді Save Ukraine за організацію рятувальної місії та відданість справі порятунку наших дітей. Кожна таке повернення - це відновлення справедливості та повернення надії. Ми не зупинимося, доки кожна українська дитина не опиниться в безпеці", - зазначив керівник ОП.

За його словами, кожна врятована дитина пережила власну історію спротиву:

"У рамках ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося повернути додому чотирьох дітей, які перебували в російській окупації", - повідомив Єрмак.

Депортація українських дітей

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну росіяни масово депортують українських дітей. Їх вивозять до Білорусі, РФ, а частину в окупований Крим.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.

Нагадаємо, саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.

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