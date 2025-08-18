ua en ru
Пн, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина будет поставлять много оружия странам Европы после войны, - посол США при НАТО

Понедельник 18 августа 2025 06:00
UA EN RU
Украина будет поставлять много оружия странам Европы после войны, - посол США при НАТО
Автор: Валерий Савицкий

Украина станет крупным поставщиком военной техники в страны Европы после завершения войны с Россией.

Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.

По мнению дипломата, уже сегодня следует задумываться над восстановлением Украины и о том, какой будет ее экономика после войны.

"Без сомнений, Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения ее странами расходов на оборону. Напомню, что страны-члены НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% своего ВВП", - отметил Уитакер.

Посол также добавил, что в Украину будет вливаться много денег, преимущественно из Европы, для помощи в восстановлении страны после завершения войны.

Увеличение расходов на оборону

В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, если европейские страны не повысят свои расходы на оборону с тогдашних 2% до 5%.

Во время саммита НАТО в Гааге в июне, лидеры стран НАТО согласились увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП в течение следующих 10 лет.

Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что в прошлом году расходы на оборону в мире достигли рекордных показателей после "холодной войны".

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
Новости
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Путин согласен на гарантии США для Украины и "запретит" РФ нападать на Европу, - Уиткофф
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия