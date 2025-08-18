Украина будет поставлять много оружия странам Европы после войны, - посол США при НАТО
Украина станет крупным поставщиком военной техники в страны Европы после завершения войны с Россией.
Об этом, как сообщает РБК-Украина, заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер в интервью телеканалу Fox News.
По мнению дипломата, уже сегодня следует задумываться над восстановлением Украины и о том, какой будет ее экономика после войны.
"Без сомнений, Украина станет крупным поставщиком военной техники в Европу на фоне увеличения ее странами расходов на оборону. Напомню, что страны-члены НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% своего ВВП", - отметил Уитакер.
Посол также добавил, что в Украину будет вливаться много денег, преимущественно из Европы, для помощи в восстановлении страны после завершения войны.
Увеличение расходов на оборону
В декабре 2024 года Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут выйти из НАТО, если европейские страны не повысят свои расходы на оборону с тогдашних 2% до 5%.
Во время саммита НАТО в Гааге в июне, лидеры стран НАТО согласились увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП в течение следующих 10 лет.
Ранее Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что в прошлом году расходы на оборону в мире достигли рекордных показателей после "холодной войны".