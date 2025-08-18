Україна постачатиме багато зброї країнам Європи після війни, - посол США при НАТО
Україна стане великим постачальником військової техніки до країн Європи після завершення війни з Росією.
Про це, як повідомляє РБК-Україна, заявив посол США при НАТО Метью Вітакер в інтерв'ю телеканалу Fox News.
На думку дипломата, вже сьогодні слід задумуватися над відновленням України і про те, якою буде її економіка після війни.
"Без сумнівів, Україна стане великим постачальником військової техніки до Європи на тлі збільшення її країнами видатків на оборону. Нагадаю, що країни-члени НАТО домовилися підвищити витрати на оборону до 5% свого ВВП", - зазначив Вітакер.
Посол також додав, що в Україну буде вливатися багато грошей, переважно з Європи, для допомоги у відновленні країни після завершення війни.
Збільшення витрат на оборону
У грудні 2024 року Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть вийти з НАТО, якщо європейські країни не підвищать свої витрати на оборону з тодішніх 2% до 5%.
Під час саміту НАТО в Гаазі у червні, лідери країн НАТО погодилися збільшити оборонні витрати до рівня 5% ВВП упродовж наступних 10 років.
Раніше Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) підрахував, що минулого року видатки на оборону в світі досягнули рекордних показників після "холодної війни".