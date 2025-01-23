Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП

Страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.