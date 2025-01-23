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Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП

Далос, Четверг 23 января 2025 18:45
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Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Страны НАТО должны повысить оборонные расходы до 5% от ВВП. Это было бы справедливым подходом, чтобы уменьшить финансовую нагрузку на США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление американского лидера Дональда Трампа.

Американский лидер призвал страны Североатлантического договора увеличить расходы на оборону.

"Я хочу попросить все страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5%. Ранее эта планка составляла 2%, но некоторые страны не платили даже этого", - заявил Трамп.

Он подчеркнул, что США ранее компенсировали эту разницу, но считает это несправедливым.

"Я прошу вас увеличить оборонные расходы. Раньше мы компенсировали эту разницу, но я считаю, что это было несправедливо", - подчеркнул американский президент.

Заметим, что еще до инаугурации Трамп допускал возможность выхода своей страны из НАТО. Он связывал участие США в НАТО с финансированием, которое, по его мнению, должны обеспечить европейские партнеры.

Однако еще тогда Трамп заявлял, что не против оставить США в НАТО, если члены Альянса выполнят его условие.

Как отмечается в материале РБК-Украина"НАТО во времена Трампа. Могут ли США выйти из альянса и чем это грозит", страны Центрально-Восточной Европы, которые достигли показателя в 2%, лоббируют дальнейшее увеличение оборонных расходов.

К тому же Bloomberg еще ранее писал, что в НАТО рассматривают повышение нормы расходов на оборону с 2% до 3% ВВП.

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