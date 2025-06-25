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Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов

Гаага, Среда 25 июня 2025 15:47
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Саммит НАТО утвердил планы увеличить оборонные расходы на сотни миллиардов долларов Фото: премьер Британии Кир Стармер, президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте (nato.int)
Автор: Иван Носальский

Лидеры стран НАТО во время саммита в Гааге обязались увеличить оборонные расходы до уровня 5% ВВП за 10 лет. Такое требование выдвигал президент США Дональд Трамп.

Как передает РБК-Украина, об этом сказано в итоговом заявлении саммита НАТО в Гааге.

Новый целевой показатель оборонных расходов, который должен быть достигнут в течение следующих 10 лет, представляет собой скачок на сотни миллиардов долларов в год. Ранее страны НАТО должны были тратить на оборону 2% ВВП.

При этом теперь страны будут тратить 3,5% ВВП на основные нужды обороны, такие как войска и вооружение, и 1,5% на более широкие меры, связанные с обороной, такие как кибербезопасность, защита трубопроводов и адаптация дорог и мостов для движения тяжелых военных транспортных средств.

Итоговое заявление саммита поддержали все страны-члены Альянса. В то же время Испания заявила, что не нуждается в достижении такого высокого уровня расходов на оборону и может выполнить свои обязательства, потратив гораздо меньше.

В частности, ранее министр обороны Испании Маргарита Роблес заявляла, что 2% ВВП на оборонные расходы достаточно.

Ожидания США

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что он ожидает от европейских стран-членов НАТО увеличения расходов на оборону. Целевой показатель в 5% ВВП предложил именно Вашингтон.

На фоне согласия стран Европы на такой целевой показатель глава Пентагона Пит Хегсет уже признал, что они "активизировались".

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