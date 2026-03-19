Кабмин оценил подготовку к новому отопительному сезону в 278 млрд гривен

12:47 19.03.2026 Чт
2 мин
Правительство планирует привлечь международных партнеров
aimg Татьяна Степанова
Кабмин оценил подготовку к новому отопительному сезону в 278 млрд гривен Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (facebook.com/yulia.svyrydenko )

Украинское правительство уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Общая стоимость плана составляет почти 278 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Улии Свириденко.

Свириденко провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины относительно шагов правительства для обеспечения энергетической устойчивости страны и основных направлений планов энергетической устойчивости регионов.

"Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд гривен. Уже сегодня мы должны принять неотложные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру", - отметила премьер.

По ее словам, привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом.

Во время совещания Свириденко начертила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении.

Речь идет о:

  • совместной работе для усиления энергетической безопасности страны;
  • увеличении взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
  • обеспечении государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке.

"Координационный центр по реализации планов устойчивости определен платформой для координации наших действий", - добавила премьер.

Отопительный сезон в Украине

Напомним, отопительный сезон в Украине постепенно завершается. Так, с 24 марта отключат отопление в Николаеве.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых регионах уже начали отключать отопление днем. В правительстве подтвердили, что государство имеет ресурсы для работы всех систем до 15 апреля.

В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон.

Кабмин в ближайшие дни подаст в Раду единый законопроект по налогам, - источник
