Кабмин оценил подготовку к новому отопительному сезону в 278 млрд гривен
Украинское правительство уже начинает подготовку к следующему отопительному сезону. Общая стоимость плана составляет почти 278 млрд гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Улии Свириденко.
Свириденко провела рабочее совещание с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины относительно шагов правительства для обеспечения энергетической устойчивости страны и основных направлений планов энергетической устойчивости регионов.
"Общая стоимость плана вместе с потребностями Киева составляет почти 278 млрд гривен. Уже сегодня мы должны принять неотложные шаги для подготовки к очередному отопительному сезону в условиях российских атак на критическую инфраструктуру", - отметила премьер.
По ее словам, привлечение международных партнеров является ключевой задачей украинских представителей за рубежом.
Во время совещания Свириденко начертила приоритетные задачи для украинских дипломатов на этом направлении.
Речь идет о:
- совместной работе для усиления энергетической безопасности страны;
- увеличении взносов в Фонд поддержки энергетики Украины;
- обеспечении государства необходимым энергетическим оборудованием и топливом на фоне роста мировых цен на нефть из-за событий на Ближнем Востоке.
"Координационный центр по реализации планов устойчивости определен платформой для координации наших действий", - добавила премьер.
Отопительный сезон в Украине
Напомним, отопительный сезон в Украине постепенно завершается. Так, с 24 марта отключат отопление в Николаеве.
Ранее РБК-Украина сообщало, что в некоторых регионах уже начали отключать отопление днем. В правительстве подтвердили, что государство имеет ресурсы для работы всех систем до 15 апреля.
В то же время Кабмин продлил действие льготных цен на газ для предприятий теплоснабжения до 30 сентября 2026 года. Они будут получать энергию по фиксированной, а не рыночной цене.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский анонсировал перестройку и обновление энергетического обеспечения общин на следующий отопительный сезон.