Украина "согласилась" ограничить численность армии: FT узнало детали

Мирный план США

Напомним, на прошлой неделе западные СМИ обнародовали мирный план США, который состоит из 28 пунктов.

Согласно слухам, один из пунктов предусматривал ограничение численности украинской армии до 600 тысяч солдат. Также были и другие пункты, которые являлись явными уступками Москве.

Украина отправила делегацию в Женеву на переговоры с американскими чиновниками, чтобы поменять наиболее неоднозначные пункты мирного плана.

После переговоров советник руководителя Офиса президента Украины Александр Бевз рассказал, что некоторые пункты убрали из мирного плана. Также отдельные пункты изменили.

Также информированный источник РБК-Украина сообщил, что после встречи в Женеве в мирном плане уже не должно быть жестких ограничений на численность ВСУ.

К слову, сегодня, 25 ноября, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский может посетить Вашингтон для встречи по мирному плану с президентом США Дональдом Трампом уже "в ближайшую свободную дату в ноябре".