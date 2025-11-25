ua en ru
Вт, 25 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Переговоры США и РФ по мирному плану: что известно на сейчас

Вторник 25 ноября 2025 11:39
UA EN RU
Переговоры США и РФ по мирному плану: что известно на сейчас Фото: министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл (Getty Images)
Автор: Ирина Гамерская

Министр Сухопутных войск США Дэн Дрисколл ведет переговоры с представителями РФ по мирному плану. Одна из встреч состоялась вчера.

Что известно о переговорах США и РФ по мирному плану - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Что пишут СМИ о встрече

Как пишут западные СМИ, вчера Дрисколл встречался в Абу-Даби с российской делегацией и, как ожидается, сегодня переговоры продолжатся.

По данным Politico, Дрисколл представит россиянам мирное соглашение, согласованное в воскресенье между США и Украиной. Источники сообщили изданию, что теперь обсуждаемый план состоит из 19 пунктов, а не 28. В документ внесли изменения, в частности в вопросах, касающихся территории Украины.

Кроме того, по данным CNN, встречи Дрисколла с россиянами призваны заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне.

Что говорят в РФ о мирном плане

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирный план США "может стать очень хорошей основой для переговоров". Он также заявил, что российской стороне передавали "набросок" плана и добавил, что "тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения".

"Этот план верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже, и он во многом соответствует духу Анкориджа", - заявил он.

При этом, он не подтвердил, что в Абу-Даби проходит встреча российских и американских представителей.

Мирный план США и позиция Украины

На прошлой неделе стало известно о мирном плане, который разработали США для завершения войны в Украине. Изначально информация появилась в СМИ, где сообщалось, что над планом работали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и соратник Путина Кирилл Дмитриев.

План США изначально содержал 28 пунктов. Украина подтвердила наличие такого документа. На выходных украинская и американская делегации провели встречу в Женеве, где в план были внесены изменения.

Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.

Сокращение мирного плана подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, комментируя встречу в Женеве, участники переговоров отмечали, что некоторые пункты плана будут согласовывать президенты Зеленский и Трамп. В частности, это касается вопроса территорий.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Война в Украине мирный план США
Новости
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Разбитые многоэтажки, перебои с отоплением и жертвы: все о ночном обстреле Киева
Аналитика
Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Ультиматум Трампа и 28 пунктов: что на самом деле происходит с мирным планом для Украины