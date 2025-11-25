Переговоры США и РФ по мирному плану: что известно на сейчас

Как пишут западные СМИ, вчера Дрисколл встречался в Абу-Даби с российской делегацией и, как ожидается, сегодня переговоры продолжатся.

По данным Politico, Дрисколл представит россиянам мирное соглашение, согласованное в воскресенье между США и Украиной. Источники сообщили изданию, что теперь обсуждаемый план состоит из 19 пунктов, а не 28. В документ внесли изменения, в частности в вопросах , касающихся территории Украины.

Кроме того, по данным CNN, встречи Дрисколла с россиянами призваны заложить основу для взаимодействия на более высоком уровне.

Что говорят в РФ о мирном плане

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что мирный план США "может стать очень хорошей основой для переговоров". Он также заявил, что российской стороне передавали "набросок" плана и добавил, что "тот текст, который неофициально оказался у нас ранее, сейчас уже претерпел изменения".

"Этот план верстался, в том числе основываясь на тех пониманиях, которые были достигнуты в Анкоридже, и он во многом соответствует духу Анкориджа", - заявил он.

При этом, он не подтвердил, что в Абу-Даби проходит встреча российских и американских представителей.

Мирный план США и позиция Украины

На прошлой неделе стало известно о мирном плане, который разработали США для завершения войны в Украине. Изначально информация появилась в СМИ, где сообщалось, что над планом работали спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф и соратник Путина Кирилл Дмитриев.

План США изначально содержал 28 пунктов. Украина подтвердила наличие такого документа. На выходных украинская и американская делегации провели встречу в Женеве, где в план были внесены изменения.

Как выяснило РБК-Украина, из плана, в частности убрали вопрос амнистии, а также радикальное сокращение украинской армии.

Сокращение мирного плана подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, комментируя встречу в Женеве, участники переговоров отмечали, что некоторые пункты плана будут согласовывать президенты Зеленский и Трамп. В частности, это касается вопроса территорий.