Украина начнет прятать топливо под землю: что именно и когда изменится

В Украине запускают экспериментальный проект по хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) под землей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление Кабинета министров №1037 от 13 августа 2026 года.

Главное: Эксперимент правительства : в Украине запускают экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) на время военного положения (но не дольше, чем на два года).

: в Украине запускают экспериментальный проект по подземному хранению минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) на время военного положения (но не дольше, чем на два года). Безопасность топлива : решение приняли для защиты стратегических запасов горючего от рисков поражения и потерь, координатором определено Минэнерго, а хранителем - "Укртранснафта".

: решение приняли для защиты стратегических запасов горючего от рисков поражения и потерь, координатором определено Минэнерго, а хранителем - "Укртранснафта". Где будут прятать : под хранилища могут привлекать соляные каверны, истощенные нефтяные или газовые месторождения, другие геологические формации, искусственные подземные резервуары и линейные части магистральных трубопроводов.

: под хранилища могут привлекать соляные каверны, истощенные нефтяные или газовые месторождения, другие геологические формации, искусственные подземные резервуары и линейные части магистральных трубопроводов. Требования к рынку : с 2027 года операторы рынка должны будут хранить в таких подземных хранилищах не менее 20% от общего объема дизельного топлива из минимальных запасов.

: с 2027 года операторы рынка должны будут хранить в таких подземных хранилищах не менее 20% от общего объема дизельного топлива из минимальных запасов. Финансирование и контроль: проект будут реализовывать за средства участников и других не запрещенных законодательством источников, обеспечив отдельный учет, контроль качества и отчетность.

О каком постановлении КМУ идет речь

В постановлении КМУ №1037 (от 13 августа 2026 года) говорится о "реализации экспериментального проекта по внедрению подземного хранения нефтепродуктов из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения".

Такой эксперимент, согласно документу, будет длиться в течение действия военного положения (но не более чем в течение двух лет с момента вступления этого постановления в силу).

Он предполагает, что нефтепродукты из состава минимальных запасов нефти и нефтепродуктов (МЗНН) будут храниться под землей.

Координатором экспериментального проекта определяется Министерство энергетики Украины.

Тем временем акционерное общество "Укртранснафта" определяется "специализированным ответственным хранителем".

Цель экспериментального проекта

Согласно порядку экспериментального проекта, он реализуется с целью:

возможности использования подземных хранилищ нефтепродуктов в целях хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;

обеспечения устойчивости системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения и/или других кризисных ситуаций;

системы минимальных запасов нефти и нефтепродуктов в условиях правового режима военного положения и/или других кризисных ситуаций; повышения физической безопасности подземного хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов;

подземного хранения минимальных запасов нефти и нефтепродуктов; предотвращения рисков поражения и потерь нефтепродуктов во время военного положения в Украине.

Какие хранилища могут использоваться

К экспериментальному проекту могут быть привлечены подземные хранилища нефтепродуктов, которые:

имеют подтвержденные технические характеристики и проектную документацию;

обеспечивают герметичность, выявление и предотвращение утечек и их физическую доступность для отбора нефтепродуктов;

отвечают требованиям промышленной и пожарной безопасности;

обеспечивают ведение учета объемов и качества нефтепродуктов;

имеют контроль за доступом, охраной и возможностью оперативного отбора продукта.

В целом, согласно утвержденному порядку, проект предусматривает создание разветвленной системы подземных хранилищ для МЗНН.

Подземное хранилище нефтепродуктов определяется как "совокупность резервуаров, трубопроводов, инженерного оборудования и других связанных элементов, расположенных ниже уровня земной поверхности и предназначенных для хранения нефти или нефтепродуктов".

Речь идет о технологическом комплексе, созданном:

в природной или искусственной емкости недр (соляных кавернах, истощенных нефтяных или газовых месторождениях, других геологических формациях, искусственных подземных резервуарах);

в подземных резервуарах;

в линейной части магистральных трубопроводов.

Когда и сколько топлива нужно прятать

Ключевое требование для топливного рынка начнет действовать с 2027 года (с начала третьего базового года).

Субъекты рынка и операторы должны будут хранить в подземных хранилищах не менее 20% общего объема дизельного топлива (от общих объемов этого вида нефтепродуктов из состава МЗНН).

При этом прогнозные сроки ввода хранилищ в эксплуатацию и сметы их реконструкции "Укртранснафта" должны согласовать с Минэнерго в течение двух месяцев со дня вступления в силу постановления.

Все участники проекта должны:

отдельно учитывать фактические объемы МЗНН, размещенные под землей;

передавать соответствующую информацию в электронную систему репортинга;

обеспечить контроль за качеством нефтепродуктов на протяжении всего периода хранения.

Финансировать реализацию проекта планируется за счет собственных средств его участников и других не запрещенных законодательством источников (в том числе и государственного бюджета).