В Сумской области усиливают защиту АЗС из-за российских атак

В прифронтовой Сумской области наработали механизм стабильного обеспечения региона горючим в условиях вражеских обстрелов, в частности, путем упрощения процедур развертывания временных мобильных АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководства Сумской областной военной администрации.

Координация действий между властями и операторами рынка

К обсуждению работы АЗС при повышенных рисках присоединились владельцы и представители топливных сетей, главы общин, руководители районных военных администраций, а также руководство ГСЧС, Национальной полиции и соответствующих контролирующих служб.

Участники совещания определили альтернативные варианты обеспечения прифронтового региона горючим в случае повреждения стационарной инфраструктуры и договорились об усиленной координации, поскольку стабильная работа заправок является критическим вопросом жизнеобеспечения общин и непрерывной работы экстренных служб.

Новые требования к безопасности на топливных объектах

В ходе рабочей встречи были определены четкие рекомендации и задачи ответственных служб и бизнеса по усилению безопасного функционирования объектов. В частности, на станциях должны быть обязательно оборудованы укрытия для персонала и посетителей там, где это еще не реализовано.

Кроме того, предусматривается усиленная инженерная защита объектов, обеспечение работников необходимыми средствами индивидуальной защиты, своевременное информирование об угрозах и проведении учений для персонала относительно правильных действий во время опасности.

Также операторы рынка обязаны поддерживать необходимые запасы горючего для нужд области.

В то же время, упрощение бюрократических процедур для мобильных АЗС позволит оперативно замещать мощности и обеспечивать людей бензином и дизелем на период восстановления поврежденных стационарных станций.