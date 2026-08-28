Україна почне ховати пальне під землю: що саме й коли зміниться

В Україні запускають експериментальний проєкт зі зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) під землею.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на відповідну постанову Кабінету міністрів №1037 від 13 серпня 2026 року.

Головне: Експеримент уряду : в Україні запускають експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) на час воєнного стану (але не довше, ніж на два роки).

: в Україні запускають експериментальний проєкт із підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів (МЗНН) на час воєнного стану (але не довше, ніж на два роки). Безпека пального : рішення схвалили для захисту стратегічних запасів пального від ризиків ураження та втрат, координатором визначено Міненерго, а зберігачем - "Укртранснафту".

: рішення схвалили для захисту стратегічних запасів пального від ризиків ураження та втрат, координатором визначено Міненерго, а зберігачем - "Укртранснафту". Де ховатимуть : під сховища можуть залучати соляні каверни, виснажені нафтові чи газові родовища, інші геологічні формації, штучні підземні резервуари та лінійні частини магістральних трубопроводів.

: під сховища можуть залучати соляні каверни, виснажені нафтові чи газові родовища, інші геологічні формації, штучні підземні резервуари та лінійні частини магістральних трубопроводів. Вимоги до ринку : з 2027 року оператори ринку повинні будуть зберігати у таких підземних сховищах не менш ніж 20% від загального обсягу дизельного палива з мінімальних запасів.

: з 2027 року оператори ринку повинні будуть зберігати у таких підземних сховищах не менш ніж 20% від загального обсягу дизельного палива з мінімальних запасів. Фінансування та контроль: проєкт реалізуватимуть за кошти учасників та інших незаборонених законодавством джерел, забезпечивши окремий облік, контроль якості та звітування.

Про яку постанову КМУ йдеться

У постанові КМУ №1037 (від 13 серпня 2026 року) йдеться про "реалізацію експериментального проєкту щодо запровадження підземного зберігання нафтопродуктів із складу мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану".

Такий експеримент, згідно з документом, триватиме впродовж дії воєнного стану (але не довже ніж впродовж двох років з моменту набрання цією постановою чинності).

Він передбачає, що нафтопродукти зі складу мінімальних запасів нафти й нафтопродуктів (МЗНН) будуть зберігатись під землею.

Координатором експериментального проєкту визначається при цьому Міністерство енергетики України.

Тим часом акціонерне товариство "Укртранснафта" визначається "спеціалізованим відповідальним зберігачем".

Мета експериментального проєкту

Згідно з порядком експериментального проєкту, він реалізується з метою:

можливості використання підземних сховищ нафтопродуктів для цілей зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;

забезпечення стійкості системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану та/або інших кризових ситуацій;

системи мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів в умовах правового режиму воєнного стану та/або інших кризових ситуацій; підвищення фізичної безпеки підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів;

підземного зберігання мінімальних запасів нафти та нафтопродуктів; запобігання ризикам ураження та втрат нафтопродуктів під час воєнного стану в Україні.

Які сховища можуть використовуватись

До експериментального проєкту можуть бути залучені підземні сховища нафтопродуктів, які:

мають підтверджені технічні характеристики та проєктну документацію;

забезпечують герметичність, виявлення та запобігання витокам та їх фізичну доступність для відбору нафтопродуктів;

відповідають вимогам промислової та пожежної безпеки;

забезпечують ведення обліку обсягів та якості нафтопродуктів;

мають контроль доступу, охорону та можливість оперативного відбору продукту.

В цілому, згідно із затвердженим порядком, проєкт передбачає створення розгалуженої системи підземних сховищ для МЗНН.

Підземне сховище нафтопродуктів визначається як "сукупність резервуарів, трубопроводів, інженерного обладнання та інших пов'язаних елементів, розташованих нижче рівня земної поверхні та призначених для зберігання нафти або нафтопродуктів".

Йдеться про технологічний комплекс, створений:

у природній чи штучній ємності надр (соляних кавернах, виснажених нафтових чи газових родовищах, інших геологічних формаціях, штучних підземних резервуарах);

у підземних резервуарах;

у лінійній частині магістральних трубопроводів.

Коли та скільки пального треба ховати

Ключова вимога для паливного ринку почне діяти з 2027 року ("з початку третього базового року").

Суб'єкти ринку й оператори повинні будуть зберігати у підземних сховищах не менш ніж 20% загального обсягу дизельного палива (від загальних обсягів цього виду нафтопродуктів із складу МЗНН).

При цьому прогнозні строки введення сховищ в експлуатацію і кошториси їх реконструкції "Укртранснафта" має погодити з Міненерго впродовж двох місяців із дня набрання постановою чинності.

Всі учасники проєкту повинні:

окремо обліковувати фактичні обсяги МЗНН, розміщені під землею;

передавати відповідну інформацію до електронної системи репортингу;

забезпечити контроль якості нафтопродуктів впродовж усього періоду зберігання.

Фінансувати реалізацію проєкту планують за рахунок власних коштів його учасників та інших не заборонених законодавством джерел (зокрема й державного бюджету).