Террор для бизнеса. Два дня подряд под ударом РФ "Эпицентр", "Новая почта", продукты и книги

Российские атаки 27 и 28 августа нанесли удары по объектам украинского бизнеса. Среди пострадавших - "Эпицентр", "Новая почта", Roshen, Comfy, "Фора", "Аврора", "Коло" и книжные магазины и издательства.

РБК-Украина собрало в материале, который украинские компании пострадали от атак за два дня атак.

Главное: 27 августа - "Эпицентр" в Харькове: атакован торговый центр. В тот же день уничтожен состав "Будинку іграшок" , а также атакованы распределительные центры "Форы" и Comfy .

в Харькове: атакован торговый центр. В тот же день уничтожен состав , а также атакованы распределительные центры и . Roshen : уничтожен склад в Чубинском на Киевщине. Также атакован состав принадлежащей Varus сети "Коло" .

: уничтожен склад в Чубинском на Киевщине. Также атакован состав принадлежащей сети . "Аврора": разрушен распределительный центр сети мультимаркетов в Киевской области.

разрушен распределительный центр сети мультимаркетов в Киевской области. 28 августа - "Новая почта" : уничтожены сортировочные центры в Сумах и Святопетровском.

: уничтожены сортировочные центры в Сумах и Святопетровском. "Эпицентр" и "Хортица" в Запорожье: горит последний "Эпицентр", работавший в городе, а по сообщениям СМИ, завод "Хортица" полностью уничтожен и не подлежит восстановлению.

и в Запорожье: горит последний "Эпицентр", работавший в городе, а по сообщениям СМИ, завод "Хортица" полностью уничтожен и не подлежит восстановлению. Книжные издательства: уничтожен состав книг Readeat, Book UA, Vivat и других украинских издателей.

Какой бизнес получил удары за два дня

Торговые сети и ТЦ

"Эпицентр" (Харьков). После обеда 27 августа россияне ударили БПЛА типа "Герань-4 Сикер" с меш-модемом по ТЦ в Основянском районе, наблюдая за обстрелом в режиме реального времени. Поврежден здание, возник пожар на площади 300 кв. м. Погиб 40-летний мужчина, еще пять человек пострадали.

"Эпицентр" (Запорожье). Уже 28 августа вражеский дрон остановил работу последнего работающего гипермаркета сети в городе. Вспыхнул пожар площадью около 2000 кв. м, ранения получили четыре человека.

"Аврора". В Киевской области полностью разрушен распределительный центр сети мультимаркетов. Работники не пострадали, идет оценка убытков.

"Фора". Потерпел удар на Киевщине, который сеть начала использовать 23 августа. Это уже третья атака на логистику компании через месяц. Пострадавших нет, ритейлер перестраивает логистику, магазины работают в штатном режиме.

"Коло": В Киевской области поврежден состав сети, принадлежащей Varus. Пострадавших среди работников нет. Магазины сети функционируют штатно, однако возможны временные задержки поставок отдельных товаров.

Comfy: Российский дрон целенаправленно разрушил распределительный центр компании в Киевской области. Работники не пострадали. Магазины, онлайн-каналы и контакт-центр продолжают работу.

Производства и склады продуктов

Roshen. Разрушен склад готовой кондитерской продукции в с. Чубинское Бориспольского района. Это вторая атака на мощности компании с начала полномасштабного вторжения (в феврале был уничтожен склад в Яготыне). Компания привлекает альтернативные склады, возможные временные перебои со снабжением.

"Хортица" (Запорожье). 28 августа в результате четырех попаданий полностью уничтожен ликероводочный завод холдинга Global Spirits, сообщила компания в комментарии изданию НВ. Предприятие пылало более трех часов и восстановлению не подлежит. Уничтожено или повреждено 3-4 млн бутылок продукции (брендов "Хортица", "Мороша", "Первак" и т.п.) с выплаченным акцизом.

Bakery Food Investment (BFI). Потерпели повреждения складские помещения производителя хлебобулочных изделий глубокой заморозки (третья атака на объекты BFI). Утрачено более 800 тонн готовой продукции.

"Будинок іграшок". Разрушен распределительный центр, из которого каждый день отправляли товары по Украине. Персонал не пострадал. Офлайн-магазины и сайт работают, за отмененные оплаченные заказы клиентам вернут деньги.

Почтовая логистика, книжные магазины и издательства

"Новая почта". В ночь на 28 августа уничтожены сортировочные центры сети. В Сумах враг сбросил 4 КАБа на терминал (повреждены 3 грузовика), а в Святопетровском в Киевской области вражеский дрон разрушил сортировочное депо. Компания обещает полностью компенсировать объявленную ценность поврежденных отправлений.

Vivat, Readeat, Book.ua. Склад издательства Vivat располагался на базе уничтоженного терминала "Новой почты" в Святопетровском (место, откуда тысячи книг ежедневно развозились по всей Украине). Огонь уничтожил продукцию Vivat и книжных партнеров Readeat и Book.ua.

Vivat продолжает работу: открытые офлайн-книжные магазины, доступные электронные и аудиокниги.

Readeat временно приостановил отправку заказов для оценки убытков.

О каком размере ущерба может идти речь

По оценке финансового аналитика Андрея Шевчишина, Киев может терять от 7 до 14 млн долларов в день из-за простоя бизнеса во время длительных воздушных тревог. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Эксперт отмечает, что во время тревог больше всего страдает бизнес, вынужденный полностью останавливать работу:

крупные торговые сети и бизнес в торговых центрах;

производственные предприятия;

логистические и распределительные центры;

транспорт;

строительные компании;

сервисы, зависящие от работы больших объектов.

Шевчишин отметил, что 27 августа в столице было 13 тревог общей продолжительностью 14 часов 46 минут - это около 60% рабочего времени.

Шевчишин учел потери от остановки торговли, производства, логистики, транспорта и строительства. В то же время он не учитывал прямого ущерба от попаданий.

По базовому расчету потери составляют около 10 млн долларов за рабочий день, а с учетом возможной погрешности 7-14 млн долларов.

"Если же тревога будет держаться 7 дней непрерывно, показатель будет расти не линейно - а с нарастающим эффектом в рабочие и базовым влиянием в выходные, и это будет уже 50 - 110 млн долларов ", - допускает аналитик.

Он подчеркнул, что прямые и косвенные убытки от российских ударов - уничтожение складов, товаров и производственных мощностей - имеют другой масштаб и требуют отдельной оценки.