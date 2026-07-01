WOG переходит на особый режим в семи областях: как будут работать АЗС

Сеть автозаправочных комплексов WOG вводит особый режим работы в нескольких регионах Украины из-за ситуации безопасности. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу сети АЗК WOG в Facebook .

Где именно будут действовать ограничения

По информации компании, особый режим работы вводится на заправках в прифронтовых и приграничных регионах.

В список попали:

Сумская область

Черниговская область

Харьковская область

Запорожская область

Днепропетровская область

Херсонская область

часть Полтавской области

Какие правила вводятся

С начала июля на указанных заправках начинают действовать три ключевых ограничения:

Ночное закрытие - АЗК полностью прекращают работу в период с 21:00 до 07:00.

- АЗК полностью прекращают работу в период с 21:00 до 07:00. Светомаскировка - в ночное время на станциях будут выключать все наружное освещение.

- в ночное время на станциях будут выключать все наружное освещение. Пауза во время тревог - во время воздушной тревоги отпуск горючего останавливается. Это касается и дистанционного сервиса заправки WOG PAY Горючее.

В компании отмечают, что проверить актуальный график работы конкретной заправки и доступность дистанционных сервисов можно в приложении WOG PRIDE или непосредственно на сайте компании.

Кроме того, водителей призывают не оставлять автомобили возле АЗК и не планировать там ночевку крупногабаритного транспорта.