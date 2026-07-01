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WOG переходит на особый режим в семи областях: как будут работать АЗС

22:48 01.07.2026 Ср
2 мин
Заправки будут закрывать ночью, а водителей просят не покидать автомобиль рядом
aimg Сергей Козачук
WOG переходит на особый режим в семи областях: как будут работать АЗС Фото: WOG меняет правила работы АЗК (facebook.com/azkWOG)
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Сеть автозаправочных комплексов WOG вводит особый режим работы в нескольких регионах Украины из-за ситуации безопасности. Новые правила начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную страницу сети АЗК WOG в Facebook.

Где именно будут действовать ограничения

По информации компании, особый режим работы вводится на заправках в прифронтовых и приграничных регионах.

В список попали:

  • Сумская область
  • Черниговская область
  • Харьковская область
  • Запорожская область
  • Днепропетровская область
  • Херсонская область
  • часть Полтавской области

Какие правила вводятся

С начала июля на указанных заправках начинают действовать три ключевых ограничения:

  • Ночное закрытие - АЗК полностью прекращают работу в период с 21:00 до 07:00.
  • Светомаскировка - в ночное время на станциях будут выключать все наружное освещение.
  • Пауза во время тревог - во время воздушной тревоги отпуск горючего останавливается. Это касается и дистанционного сервиса заправки WOG PAY Горючее.

В компании отмечают, что проверить актуальный график работы конкретной заправки и доступность дистанционных сервисов можно в приложении WOG PRIDE или непосредственно на сайте компании.

Кроме того, водителей призывают не оставлять автомобили возле АЗК и не планировать там ночевку крупногабаритного транспорта.

Что предшествовало

Напомним, ранее сеть заправочных станций WOG уже принимала экстренные решения по прекращению работы из-за угрозы безопасности.

В частности, WOG срочно закрывал все свои АЗК в Киеве и Киевской области в ночь на 2 июля из-за высокого риска массированного вражеского обстрела. Такой шаг в компании объяснили необходимостью обезопасить персонал и клиентов станций.

Кроме того, ситуация на рынке горючего в Украине остается динамичной. Несмотря на вызовы безопасности и изменение графиков работы, по состоянию на начало июля цены на украинских АЗС стабилизировались, хотя разрыв в стоимости литра бензина и дизеля между различными сетями заправок и дальше составляет около 5 гривен.

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