Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 августа

Украинские АЗС обновили прайсы на горючее. Главным изменением дня стало подорожание сжиженного газа, стоимость которого в одной из сетей выросла до самой высокой отметки в 44,90 грн/л.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 28 августа - в материале РБК-Украина .

Что изменилось на АЗС

Сеть OKKO подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - с 43,90 грн до 44,90 грн/л. Это сделало предложение компании самым дорогим среди крупных операторов.

Для сравнения, на WOG газ остался по 44,50 грн/л, на SOCAR по 43,90 грн/л, а у "Укрнефти" - 42,90.

В то же время в государственной "Укрнафте" вторые сутки полностью отсутствует в продаже бензина маркировка А-98 (Energy), который накануне предлагался по цене 85,90 грн/л.

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 августа (инфографика РБК-Украина)

Цены на бензины марок А-95, 100, а также все виды дизельного горючего (стандарт и премиум) на заправках OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" остались прежними.

Детализация цен на АЗС 28 августа, пятница

OKKO

Бензин Pulls 100: 92,90 грн

Бензин Pulls 95: 85,90 грн

Бензин А-95 Евро: 82,90 грн

ДТ Pulls: 96,90 грн

ДТ Евро: 93,90 грн

Газ: 44,90 грн

WOG

Бензин 100: 92,90 грн

Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн

Бензин 95 Евро: 82,90 грн

ДТ Mustang: 96,90 грн

ДТ Евро-5: 93,90 грн

Газ: 44,50 грн

SOCAR

Бензин NANO 100: 92,90 грн

Бензин NANO 95: 85,90 грн

Бензин А-95: 82,90 грн

ДТ NANO Extro: 97,90 грн

ДТ NANO: 94,90 грн

Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"