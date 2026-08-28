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Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 августа

08:00 28.08.2026 Пт
2 мин
Один из популярных видов горючего добавил сразу 1 грн на литре
aimg Мария Кучерявец
Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 августа Фото: одна из сетей АЗС подняла цену популярного горючего (Getty Images)
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Украинские АЗС обновили прайсы на горючее. Главным изменением дня стало подорожание сжиженного газа, стоимость которого в одной из сетей выросла до самой высокой отметки в 44,90 грн/л.

Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 28 августа - в материале РБК-Украина.

Что изменилось на АЗС

Сеть OKKO подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - с 43,90 грн до 44,90 грн/л. Это сделало предложение компании самым дорогим среди крупных операторов.

Для сравнения, на WOG газ остался по 44,50 грн/л, на SOCAR по 43,90 грн/л, а у "Укрнефти" - 42,90.

В то же время в государственной "Укрнафте" вторые сутки полностью отсутствует в продаже бензина маркировка А-98 (Energy), который накануне предлагался по цене 85,90 грн/л.

Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 августа

Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 августа (инфографика РБК-Украина)

Цены на бензины марок А-95, 100, а также все виды дизельного горючего (стандарт и премиум) на заправках OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" остались прежними.

Детализация цен на АЗС 28 августа, пятница

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 92,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Pulls: 96,90 грн
  • ДТ Евро: 93,90 грн
  • Газ: 44,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 92,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 82,90 грн
  • ДТ Mustang: 96,90 грн
  • ДТ Евро-5: 93,90 грн
  • Газ: 44,50 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 92,90 грн
  • Бензин NANO 95: 85,90 грн
  • Бензин А-95: 82,90 грн
  • ДТ NANO Extro: 97,90 грн
  • ДТ NANO: 94,90 грн
  • Газ: 43,90 грн

"Укрнафта"

  • Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • Бензин А-92: 76,90 грн
  • ДТ (Energy): 91,90 грн
  • ДТ: 89,90 грн
  • Газ: 42,90 грн
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