Цены на АЗС выросли: сколько стоит бензин, дизель и газ 28 августа
Украинские АЗС обновили прайсы на горючее. Главным изменением дня стало подорожание сжиженного газа, стоимость которого в одной из сетей выросла до самой высокой отметки в 44,90 грн/л.
Об изменениях на АЗС и сколько стоят бензин, дизель и автогаз по состоянию на пятницу, 28 августа - в материале РБК-Украина.
Что изменилось на АЗС
Сеть OKKO подняла стоимость сжиженного газа на 1,00 грн/л - с 43,90 грн до 44,90 грн/л. Это сделало предложение компании самым дорогим среди крупных операторов.
Для сравнения, на WOG газ остался по 44,50 грн/л, на SOCAR по 43,90 грн/л, а у "Укрнефти" - 42,90.
В то же время в государственной "Укрнафте" вторые сутки полностью отсутствует в продаже бензина маркировка А-98 (Energy), который накануне предлагался по цене 85,90 грн/л.
Фото: цены на топливо на популярных АЗС в Украине по состоянию на 28 августа (инфографика РБК-Украина)
Цены на бензины марок А-95, 100, а также все виды дизельного горючего (стандарт и премиум) на заправках OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" остались прежними.
Детализация цен на АЗС 28 августа, пятница
OKKO
- Бензин Pulls 100: 92,90 грн
- Бензин Pulls 95: 85,90 грн
- Бензин А-95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Pulls: 96,90 грн
- ДТ Евро: 93,90 грн
- Газ: 44,90 грн
WOG
- Бензин 100: 92,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 85,90 грн
- Бензин 95 Евро: 82,90 грн
- ДТ Mustang: 96,90 грн
- ДТ Евро-5: 93,90 грн
- Газ: 44,50 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 92,90 грн
- Бензин NANO 95: 85,90 грн
- Бензин А-95: 82,90 грн
- ДТ NANO Extro: 97,90 грн
- ДТ NANO: 94,90 грн
- Газ: 43,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 95 (Energy): 81,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- Бензин А-92: 76,90 грн
- ДТ (Energy): 91,90 грн
- ДТ: 89,90 грн
- Газ: 42,90 грн