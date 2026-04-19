Орбан назвал условие для разблокирования 90 млрд евро для Украины

Украина готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в ближайший понедельник, если Венгрия разблокирует кредитную помощь от ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Условия возобновления транзита По словам венгерского премьера, соответствующий сигнал Будапешт получил от украинской стороны через Брюссель. Венгрия готова пойти на уступки в вопросе финансовой помощи Украине только при условии стабилизации энергетических поставок. "Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита", - подчеркнул Орбан. Он также добавил, что выплата этого кредита не накладывает на Венгрию никакого дополнительного финансового бремени или обязательств.