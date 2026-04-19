ua en ru
Вс, 19 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Орбан назвал условие для разблокирования 90 млрд евро для Украины

19:45 19.04.2026 Вс
2 мин
Что пообещал Киев в обмен на разблокирование кредита?
aimg Сергей Козачук
Орбан назвал условие для разблокирования 90 млрд евро для Украины

Украина готова возобновить поставки нефти по трубопроводу "Дружба" уже в ближайший понедельник, если Венгрия разблокирует кредитную помощь от ЕС в размере 90 миллиардов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Условия возобновления транзита

По словам венгерского премьера, соответствующий сигнал Будапешт получил от украинской стороны через Брюссель.

Венгрия готова пойти на уступки в вопросе финансовой помощи Украине только при условии стабилизации энергетических поставок.

"Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти = нет денег. Как только поставки нефти будут восстановлены, мы больше не будем препятствовать одобрению кредита", - подчеркнул Орбан.

Он также добавил, что выплата этого кредита не накладывает на Венгрию никакого дополнительного финансового бремени или обязательств.

Контекст вокруг кредита

Напомним, что вопрос выделения 90 млрд евро для Украины сопровождается длительными дискуссиями в ЕС. В частности, в Словакии заявили, что будут блокировать 20-й пакет санкций ЕС против России, мотивируя это защитой собственных экономических интересов, в частности работой нефтепровода "Дружба".

Ранее Еврокомиссия уже отсрочила выплату первого транша из этого кредитного пакета. Решение о переносе сроков было принято на фоне неопределенности относительно позиции отдельных стран-членов Блока.

В то же время после парламентских выборов в Венгрии ситуация начала меняться. Новый лидер страны Петер Мадьяр, чья партия "Тиса" одержала победу, намекнул на готовность разблокировать 90 млрд евро для Украины, что дало старт новым переговорам между Киевом, Будапештом и Брюсселем.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Евросоюз Украина Венгрия Виктор Орбан
