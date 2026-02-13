Зеленский назвал самый большой компромисс, на который может пойти Украина в переговорах
США предлагают Украине компромиссы, чтобы прекратить войну с Россией. Но то, что Украина готова прекратить войну, а российский диктатор Владимир Путин не в тюрьме - это самый большой компромисс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, которое цитирует The Guardian.
"Мы пошли на многие компромиссы. Путин и его друзья не в тюрьме. Это самый большой компромисс, на который мир уже пошел", - пояснил Зеленский.
По его словам, Украина "не может забыть", и не сможет забыть того, сколько людей погибло во время развязанной Путиным войны. Однако Киев готов прекратить эту войну. Но Путин не проявляет никакого желания пойти на мир, поэтому нужно более сильное давление на РФ.
"Я не думаю, что они хотят остановить войну. Я думаю, что они могут это сделать... под давлением... Вот почему, пока давления недостаточно, они играют в игры", - добавил он.
Зеленский при этом не стал комментировать вопрос того, что США оказывают одинаковое давление на Украину и Россию.
"Есть некоторые мысли, которые я должен держать при себе", - пояснил президент.
Между тем, по данным западных СМИ, накануне избирательного сезона в США переговоры по завершению войны между Украиной и Россией могут оказаться под угрозой. Президент США Дональд Трамп может сбежать из переговорного процесса, обвинив Киев, или Москву, или обоих сразу.
Среди прочих "компромиссов", США предлагают создать на Донбассе свободную экономическую зону. По мнению Вашингтона, это сработает, как компромисс для завершения войны между Украиной и Россией. От такой идеи никто не в восторге.
Россия настаивает на выводе украинских войск с Донбасса и полном контроле над Востоком Украины. Более того, недавно в Кремле заявили, что ожидают международного признания Донбасса российским. Украина отвергает любые территориальные требования России.