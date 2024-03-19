Украина начала переговоры с Эстонией по гарантиям безопасности

Украинскую делегацию, в соответствии с указом президента Владимира Зеленского, возглавляет руководитель Офиса главы государства Андрей Ермак.

Сегодняшние переговоры провел заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква. Эстонскую делегацию возглавляет заместитель министра иностранных дел Кюллике Силласте-Эллинг.

Фото: Переговоры (president.gov.ua)

"Важно заключить сильные соглашения по безопасности со всеми странами Балтии, которые предоставляют нам огромную - в соотношении к своему ВВП - помощь", - подчеркнул Жовква.

Взаимные гарантии

По его словам, поскольку Эстония, Латвия и Литва также граничат с агрессором, то наши обязательства по безопасности однозначно должны быть обоюдными...

Стороны начали работу над проектом соглашения и согласовали график дальнейших переговоров.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, на Вильнюсском саммите НАТО страны G7 подписали декларацию о гарантиях безопасности для Украины, к которой впоследствии присоединились еще ряд стран.

В договоре говорится не только о военной помощи, но и о финансовой и экономической поддержке, а также о восстановлении Украины. Кроме того, соглашения предусматривают гарантию помощи Киеву в случае повторной агрессии РФ.

Среди стран, которые подписали с Украиной соглашение о гарантиях безопасности:

Недавно стало известно, что сейчас Украина ведет переговоры о гарантиях безопасности с десятью государствами.