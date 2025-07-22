Воздушные силы сообщили об аварии истребителя Mirage-2000: первые детали
Истребитель Mirage-2000, который Украина получила от Франции, потерпел крушение. Пилот успел катапультироваться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
"Вечером 22 июля 2025, во время выполнения полетного задания на истребителе Mirage-2000, произошел отказ авиационной техники, о чем пилот доложил руководителю полетов", - отметили в Воздушных силах.
После этого пилот действовал грамотно - он успешно катапультировался. Поисково-спасательная команда уже нашла летчика, его состояние - стабильное.
В результате инцидента никто на земле не пострадал.
В Воздушных силах уточнили, что для обнаружения причин аварии уже назначили специальную комиссию.
Mirage-2000
Mirage 2000 - французский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный компанией Dassault Aviation в конце 1970-х годов.
Он стал развитием линейки самолетов Mirage и был создан для замены устаревающих моделей Mirage III и Mirage 5. Самолет отличается дельтовидным крылом, высокой маневренностью и возможностью нести широкий спектр вооружений - от управляемых ракет класса "воздух-воздух" до корректируемых бомб и ракет "воздух-земля". Mirage 2000 активно использовался ВВС Франции и экспортировался более чем в 8 стран.
Благодаря своей простоте в обслуживании и адаптированности под современные стандарты вооружений, Mirage 2000 до сих пор остается актуальным в ряде стран
6 февраля стало известно, что Франция в рамках военной помощи передала Украине первые истребители Mirage-2000.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.