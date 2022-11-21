Украина планирует повысить плату за транзит нефти "Дружбой" после ударов России, - СМИ
Украина планирует повысить плату за транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Европу в следующем году. Причиной этого называют регулярные атаки РФ на украинскую энергосистему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство отмечает, что оператор нефтетранспортной системы Украины "Укртранснафта" обратился к российскому ПАО "Транснефть" и пояснил, что продолжающееся разрушение украинской энергетической инфраструктуры привело к значительному дефициту электроэнергии, увеличению ее стоимости, дефициту топлива, запчастям.
Расходы на компанию безопасных условий труда для персонала и защиту объектов также возросли. С 1 января планируется повысить тарифы на транспортировку нефти в направлении Венгрии и Словакии на 2,10 евро за тонну - до 13,60 евро. Прошлое повышение происходило в апреле.
Bloomberg отмечает, что ПАО "Транснефть" сообщило российскому государственному информационному агентству "ТАСС" о наличии письма от "Укртранснефти".
Напомним, что в результате ракетных ударов по Украине временно приостановлена транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что по этому трубопроводу идет поставка нефти в Венгрию.
Как сообщало РБК-Украина, премьер Венгрии Виктор Орбан созвал Совет безопасности из-за остановки нефтепровода "Дружба".
Напомним, Россия нанесла самый массовый удар по территории Украины. Оккупанты выпустили по нашей территории более 90 ракет и 10 иранских дронов "Шахед". В результате атак были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в нескольких регионах.
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