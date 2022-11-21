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Україна планує підвищити плату за транзит нафти "Дружбою" після ударів Росії, - ЗМІ

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Понеділок 21 листопада 2022 19:42
Україна планує підвищити плату за транзит нафти "Дружбою" після ударів Росії, - ЗМІ Фото: Україна планує підвищити плату за транзит нафти "Дружбою" після ударів Росії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Україна планує підвищити плату за транзит російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Європи наступного року. Причиною для цього називають регулярні атаки РФ на українську енергосистему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Агентство зазначає, що оператор нафтотранспортної системи України "Укртранснафта" звернувся до російської ПАТ "Транснєфть" та пояснив, що триваюче руйнування української енергетичної інфраструктури призвело до значного дефіциту електроенергії, збільшення її вартості, дефіциту палива, запчастин.

Витрати на організацію безпечних умов праці для персоналу і захист об'єктів також зросли. З 1 січня планується підвищити тарифи на транспортування нафти в напрямку Угорщини та Словаччини на 2,10 євро за тонну - до 13,60 євро. Минуле підвищення відбувалось у квітні.

Bloomberg зазначає, що ПАТ "Транснєфть" повідомило російському державному інформаційному агентству "ТАСС" про наявність листа від "Укртранснафти".

Нагадаємо, що внаслідок ракетних ударів по Україні тимчасово призупинено транспортування сирої нафти трубопроводом "Дружба". Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто зазначив, що цим трубопроводом йде постачання нафти до Угорщини.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр Угорщини Віктор Орбан скликав Раду безпеки через зупинку нафтопроводу "Дружба".

Нагадаємо, Росія завдала наймасовішого удару по території України. Окупанти випустили по нашій території понад 90 ракет та 10 іранських дронів "Шахед". Внаслідок атак були пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури у кількох регіонах.

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