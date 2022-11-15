Орбан созывает Совбез из-за инцидента в Польше и остановки транзита нефти через "Дружбу"

Премьер Венгрии Виктор Орбан созывает во вторник вечером Совет безопасности из-за возможной остановки нефтепровода "Дружба".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря по международным связям Золтана Ковача.