Нефтепровод "Дружба" остановлен после удара по трансформатору в Украине, - глава МИД Венгрии

В результате ракетных ударов по Украине временно приостановлена транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что по этому трубопроводу иду поставки нефти в Венгрию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеобращение Сийярто в Facebook.

По имеющейся информации, сам нефтепровод "Дружба", не пострадал, но был поврежден элемент инфраструктуры, эксплуатирующий нефтепровод - трансформаторная подстанция, заявил он. "Транспортировка по трубопроводу, вероятно, сможет возобновиться в ближайшее время, энергоснабжению Венгрии ничего не угрожает", - добавил Сиярто.